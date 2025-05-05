İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırdı

İsrail, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi.

05.05.2025 22:31
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- İsrail, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı ve bir beton fabrikasını vurdu

SANA - İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına karşılık verdi. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yemen'in Hudeyde Limanı ve çevresindeki, ülke topraklarına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Husi rejimine ait terörist hedeflere saldırı düzenlendi" denildi.

Saldırının Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, Hudeyde Limanı'nın Husiler için önemli bir gelir kaynağı olduğu aktarılarak, "Hudeyde Limanı, İran'ın silah, askeri teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının nakli için kullanılıyor" denildi.

Saldırıda ayrıca Hudeyde kentinin doğusundaki "Bajil" beton fabrikasının da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Husi rejimi, son bir buçuk yıldır İran'ın rehberliği ve finansmanıyla İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel düzeni baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yemen'den dün fırlatılan füze Ben Gurion Havalimanı'na isabet etmiş, saldırıda 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika

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