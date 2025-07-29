İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füzeyi Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye doğru ateşlenen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den ülkeye doğru bir füze ateşlendiği ve çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiği kaydedildi.

Alarmların protokole uygun olarak devreye girmesinden sona Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların kısa süreli askıya alındığını belirtti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.