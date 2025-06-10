İsrail, Yemen'den Füzeyi Başarıyla Engelledi

TEL İsrail ordusu, Yemen'den ülkeye bir füze atıldığının tespit edildiğini ve söz konusu tehdidin "büyük olasılıkla başarıyla engellendiğini" açıkladı.

İsrail ordusu, X platformu hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen yönünden İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettik. Hava savunma sistemlerimiz tehdidi önlemeye yönelik çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarına sivil savunma komutanlığının talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Ordu daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise, "Ülke genelinde kısa süre önce etkinleştirilen alarmların ardından, Yemen'den fırlatılan bir füzenin büyük olasılıkla başarılı bir şekilde engellendiği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, füze engelleme sürecinden kaynaklı şarapnel parçalarının düşmesini önlemek amacıyla ilave savunma füzeleri fırlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı da saldırı akabinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin ardından Aşkelon, Beyt Şemeş, Kudüs ve Tel Aviv büyük şehir bölgesi ile ülkenin güney ve orta kesimlerinde birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail'in özel yayın kuruluşlarından Kanal 7, füze saldırısı sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.