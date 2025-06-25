İsrail, Yemen İHA'sını İmha Etti

İsrail, Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına doğru ilerlerken imha edildiğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan bir İHA İsrail'e doğru ilerlerken imha edildi.

İHA'nın İsrail hava sahasına girmediği, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalınmadığı kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde, İHA'nın Mısır'dan İsrail'e doğru ilerlerken imha edildiği aktarıldı.

Bunun, İsrail- İran arasında 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin ardından Yemen'den İsrail'e düzenlenen "ilk saldırı" olduğu ifade edildi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a sürpriz bir saldırı başlattı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırılar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonuçlandı.