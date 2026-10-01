İsrail Yüksek Mahkemesi, Balad lideri Ebu Şehade'ye seçimden çekilme tavsiyesi verdi - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Balad lideri Ebu Şehade'ye seçimden çekilme tavsiyesi verdi

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İsrail Yüksek Mahkemesi, katılımı engellenen Balad lideri Sami Ebu Şehade'ye 27 Ekim seçimlerinden çekilmesini tavsiye etti. Başkan Isaac Amit, cuma gününe kadar çekilmezse adaylığının iptal edileceğini söyledi; Balad'ın bugün karar vermesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Merkez Seçim Komitesi'nin 27 Ekim'deki parlamento seçimlerine katılımının engellenmesi yönünde karar aldığı Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade'ye seçimlerde aday olmama tavsiyesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme, 1948 Arapları olarak adlandırılan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin ve bazı vekillerin seçimlere katılıp katılamayacağını karar bağlamak üzere toplandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in katılarak yasak kararı alınmasına destek verdiği duruşmada, Balad Partisi lideri Ebu Şehade ve Hadash Partisi Milletvekili Ofer Cassif'in adaylıklarının düşürülmesi görüşüldü.

Ebu Şehade ve Cassif'i insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah" Başkanı Hasan Cebarin'in savunduğu ve sabah saatlerinde başlayıp akşamüstü sona eren duruşmada, mahkeme heyeti savunmaları dinledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Isaac Amit, 9 yargıçtan oluşan heyetin çoğunluğunun "adaylık iptal kararını onaylayacağını" belirterek "Ebu Şehade'nin seçim yarışından çekilmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amit, cuma gününe kadar Ebu Şehade'nin seçim yarışından çekilmemesi halinde "adaylığını iptal etme" kararı verileceğini söyledi.

Balad Partisi'nin bugün Ebu Şehade'nin adaylığını çekip çekmeyeceğine karar vermek için toplanması bekleniyor.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılması engellenmişti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Balad Partisi lideri Ebu Şehade'nin seçimlere katılmasını engelleme kararı almıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla "7 Ekim"i desteklediğini ileri sürerek Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin yanı sıra Hadash Milletvekili Cassif'in adaylığını ve Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi ile Hadash, Taal ve Balad partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Liste'nin seçimlere katılımının yasaklanması yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA
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