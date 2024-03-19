İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait araziye el koyma kararı aldı - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait araziye el koyma kararı aldı

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 3 evin bulunduğu araziye el koyma kararı aldı. Kararın ardından ev sahipleri, evlerinden zorla çıkarılmayı beklediklerini belirtti. Ayrıca, İsrail mahkemesi kendisini kabul etmedikleri gerekçesiyle ev sahibini para cezasına mahkum etti.

19.03.2024 00:55  Güncelleme: 00:58
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İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te üzerinde Filistinlilere ait 3 ev bulunan araziye el koyma kararı aldığı bildirildi.

Doğu Kudüs sakinlerinden Semih Derviş, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Doğu Kudüs'te yer alan Gilo Yahudi Yerleşim Birimi sınırlarına girdiği gerekçesiyle arazisine ve evlerine el koyma kararı aldığını söyledi.

İsrail mahkemelerinde yaklaşık 20 yıldan beri verdiği mücadelenin sonunda toprağını ve üzerindeki evlerini kaybettiğini vurgulayan Derviş, "İşgal mahkemesi, bizim 14 dönümden fazla olan araziyi ve yaklaşık 30 kişilik ailemle içinde yaşadığımız 400 metrekarelik 3 evimize el koyma kararı aldı." dedi.

İsrail makamlarının el koyduğu arazide yeni Yahudi yerleşim birimlerini inşa etmeyi ve yol açmayı hedeflediğine dikkati çeken Derviş, söz konusu karardan sonra her an evlerinden zorla çıkarılmayı beklediklerine işaret etti.

Aslında 242 dönüm olan arazilerinin 228 dönümüne 30 Ağustos 1970'te İsrail tarafından el konulduğunu söyleyen Derviş, 242 dönümlük alandan 14 dönümün bugüne kadar ellerinde kaldığını ifade etti.

Derviş, İsrail mahkemesinin ayrıca, kararı kabul etmedikleri gerekçesiyle kendisini 20 bin şekel para cezasına mahkum ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait araziye el koyma kararı aldı - Son Dakika

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