İsrail Yüksek Mahkemesi, Ortak Liste ve Raam hakkındaki seçim yasağını kaldırdı - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Ortak Liste ve Raam hakkındaki seçim yasağını kaldırdı

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İsrail Yüksek Mahkemesi, Ortak Liste, Raam Partisi ve Hadash Milletvekili Ofer Cassif'e konulan seçim yasaklarını kaldırdı. Mahkeme, yasakların içtihatlarla belirlenen standartları karşılamadığı sonucuna varırken Balad lideri Sami Ebu Şehade de seçimlere katılmama kararı aldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) ve Hadash Milletvekili Ofer Cassif hakkında alınan seçim yasağı kararını iptal etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu liderliğindeki Likud ve aşırı sağcı partilerin başvuruları üzerine İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin Ortak Liste ve Raam Partisi için aldığı yasak kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

Yüksek Mahkeme, Ortak Liste ve Raam Partisi hakkında verilen seçim yasağı kararının içtihatlarla belirlenen standartları karşılamadığı hükmüne vardı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin Ortak Liste bileşenlerinden Hadash Partisi Milletvekili Ofer Cassif hakkında aldığı yasak kararı da iptal edildi.

Ortak Liste'nin bileşenlerinden Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade ise dün Yüksek Mahkeme'nin adaylığını çekmemesi durumunda yasak kararı alacağını duyurmasının ardından seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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