İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur Hava Üssü semalarında İHA'larla Golan'ı da içeren Suriye haritası çizildi - Son Dakika
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İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur Hava Üssü semalarında İHA'larla Golan'ı da içeren Suriye haritası çizildi

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Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur’un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur'un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı.

Suriye'nin İdlib ilinde İsrail tarafından hedef alınan askeri havalimanının semalarında çok sayıda İHA kullanılarak Suriye Devlet Arması ile İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin dahil edildiği Suriye haritası çizildi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Golan Tepeleri, Güncel, Suriye, İsrail, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur Hava Üssü semalarında İHA'larla Golan'ı da içeren Suriye haritası çizildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur Hava Üssü semalarında İHA'larla Golan'ı da içeren Suriye haritası çizildi - Son Dakika
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