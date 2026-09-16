İsrailli 43 sivil toplum kuruluşundan NAZA yönetmenlerine destek bildirisi

İsrail'de faaliyet gösteren 43 sivil toplum kuruluşu, Gazze'de sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'la dayanışma içinde olduklarını ifade eden bildiri yayımladı.

İsrail'deki 43 sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride, belgeselcileri hedef alan saldırı ve tehdit dalgasına dikkati çekilerek, İsrailli yetkililere şiddete yönelik kışkırtmaları sonlandırma, yönetmenleri ve bilgi kaynaklarını hedef alan kovuşturma girişimlerini durdurma çağrısında bulunuldu.

"Filme verilen kurumsal tepkiler ve yaratıcılarına yönelik tehditler, diktatörlük rejimlerinin tipik bir göstergesidir." ifadesine yer verilen bildiride, yönetmenlerin çalışmaları nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılması yönündeki çağrılar sert bir dille reddedildi.

Bildiride, vatandaşlığın iktidarlar tarafından dağıtılan bir ödül olmadığı, bu hakkın her bireyin sahip olduğu temel hak olduğu vurgulandı.

İfade ve basın özgürlüğünün demokrasi mücadelesinin ayrılmaz parçası olduğu kaydedilen bildiride, muhalif sesleri susturma ve baskı altına alma girişimlerinin tek bir kişi veya konuyla sınırlı kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Bildiride, imza atanların birçoğunun filmi henüz izlemediği ancak yapımın merkezinde yer alan Gazze'deki angajman kurallarının ciddi şekilde soruşturulması gerektiği ifade edildi.

Gazze'deki büyük sivil kayıplara ve savaş sürecinde ortaya çıkan ağır tanıklıklara değinilen bildiride, iddiaların derinlemesine araştırılması, bağımsız inceleme yapılabilmesi için gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda hesap verilebilirliğin sağlanması istendi.

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı NAZA, erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi.

Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımda yer alan kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı aktardı.

Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilinen evler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandıkları yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmelerine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

NAZA'da konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtiliyor.