İsrailli Ailelerden Hükümete Acil Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Ailelerden Hükümete Acil Müzakere Çağrısı

İsrailli esir aileleri, Netanyahu hükümetine Hamas ile esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını derhal müzakere etmesi için çağrıda bulundu.

18.01.2025 15:46
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İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını hemen müzakere etme çağrısında bulundu.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumundan yapılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin Gazze'de anlaşmanın ikinci aşamasını müzakere etmek için 16 gün beklememesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "(İsrailli esirlerin aileleri olarak), anlaşmanın tüm aşamalarının yürürlüğe girmesini sağlamak için acilen düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuyor ve sonraki aşamalar için müzakerelerin 16. günden önce başlaması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu, bizi tüm esirlerin evlerine döndüklerini göreceğimiz ana yaklaştıran önemli ve hayati bir ilerlemeyi temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16'ncı gününde, Gazze'de tutulan diğer İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da kapsayan ikinci aşamaya ilişkin dolaylı müzakereler başlayacak.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail Güvenlik Kabinesi ardından Bakanlar Kurulu da anlaşmayı dün onayladı.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü 08.30 itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Ailelerden Hükümete Acil Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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