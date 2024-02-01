İsrailli Aktivistler İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli akttivistler, İsrail'in Gazze'de her geçen gün daha da derinleşen büyük bir insani felakete yol açan saldırılarının durması talebiyle gösteri düzenledi.
Yaklaşık 20 kişilik İsrailli grup, Batı Kudüs'ün merkezinde yer alan Hoşgörü Müzesi önünde toplandı.
"Yas sınır tanımaz" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.
Göstericiler, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında öldürülen bebeklerin resimlerini taşıdı.
İsrail polisi, söz konusu grubun çevresinde konuşlandı. Yoldan geçen bazı İsraillilerin, göstericilere laf atması sonucu taraflar arasında sözlü atışma yaşandı.
Grup, eylemi tamamladıktan kısa süre sonra olaysız dağıldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, "Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi." dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve "Yol yürümeyeceğini" söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusuna, "Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran "ateşkes" açıklaması geldi. Açıklamada, "Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
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Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özcan, Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
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