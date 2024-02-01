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İsrailli Aktivistler İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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İsrailli Aktivistler İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

İsrailli Aktivistler İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail'in Gazze'de her geçen gün daha da derinleşen büyük bir insani felakete yol açan saldırılarının durması talebiyle gösteri düzenledi. Yaklaşık 20 kişilik İsrailli grup, Batı Kudüs'ün merkezinde yer alan Hoşgörü Müzesi önünde toplandı. Göstericiler, savaş karşıtı sloganlar atarak Gazze'de öldürülen bebeklerin resimlerini taşıdı. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı ve taraflar arasında sözlü atışma yaşandı. Grup, eylemi tamamladıktan sonra olay çıkmadan dağıldı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

01.02.2024 22:37
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Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli akttivistler, İsrail'in Gazze'de her geçen gün daha da derinleşen büyük bir insani felakete yol açan saldırılarının durması talebiyle gösteri düzenledi.

Yaklaşık 20 kişilik İsrailli grup, Batı Kudüs'ün merkezinde yer alan Hoşgörü Müzesi önünde toplandı.

"Yas sınır tanımaz" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında öldürülen bebeklerin resimlerini taşıdı.

İsrail polisi, söz konusu grubun çevresinde konuşlandı. Yoldan geçen bazı İsraillilerin, göstericilere laf atması sonucu taraflar arasında sözlü atışma yaşandı.

Grup, eylemi tamamladıktan kısa süre sonra olaysız dağıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

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