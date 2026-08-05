İsrailli Aktivistler Siyonizm Partisi'ne Protesto

İsrailli aktivistler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetini destekleyen aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Genel Merkezi'nde oturma eylemi yaptı.

"Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) isimli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Dini Siyonizm Partisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki "yerleşimci terörüne" verdiği desteği ve kamu kaynaklarının Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan kaçak yerleşimlere aktarılmasını protesto etti.

Protestocular, İsrail kamu kaynaklarının aşırı sağcı partinin lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich öncülüğünde Batı Şeria'daki Filistin topraklarında kurulan kaçak yerleşimlere aktarıldığını vurguladı.

Ellerine sahte kan sürerek binanın önünde oturma eylemi yapan protestocular, "Smotrich fon sağlıyor. Yerleşimciler yakıyor. Bu kan, kan hükümetinin ellerinde", "Araplar yaşamak istiyor" ve "Takım elbise yardım etmeyecek, burada terörizm meşrulaştırılıyor" sloganları attı.

Protestocu Ron Feiner, eylem sırasında yaptığı açıklamada, "Dini Siyonizm Partisi, Batı Şeria'daki terör çiftliklerinin faaliyetlerini desteklemek için milyonlar aktarıyor. Maliye Bakanı Smotrich, İsrail vatandaşlarının parasını köyleri yakan, insanları topraklarından ve evlerinden eden ve geleceğimizi yakan yerleşimci terörüne aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail polisi parti binası önünde toplanan protestoculara müdahale ederek onları dağıttı.

"Birlikte Duruyoruz" sivil toplum kuruluşunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise Netanyahu hükümetinin "Filistin köylerini ateşe verdiği" ve halkı topraklarından göçe zorladığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının refahı ve rehabilitasyonu için harcanması gereken fonların doğrudan bu şiddet sarmalını finanse etmekte kullanıldığına dikkati çekildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını izleyen İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerini sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.