İsrailli asker istifa tehdidinde bulundu ve görevden alındı - Son Dakika
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İsrailli asker istifa tehdidinde bulundu ve görevden alındı

İsrailli asker istifa tehdidinde bulundu ve görevden alındı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifasını isteyen ve 'isyan' tehdidinde bulunan İsrailli askerin görevden alındığı bildirildi.

26.05.2024 20:50
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifasını isteyen ve "isyan" tehdidinde bulunan İsrailli askerin görevden alındığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, "Gazze Şeridi'nde zafer kazanılmaması durumunda yedek askerler olarak geniş kapsamlı isyan çıkarma" tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da istifa etmesini isteyen İsrailli yedek askerin görevden alındığı belirtildi.

Söz konusu askerin, isyan şüphesi, isyana teşvik ve emirlere uymama gibi çeşitli ithamlardan askeri polis tarafından sorguya çekildiği aktarıldı.

Sorgulamanın ardından İsrail askerinin, yedek askerlik görevinden alındığı kaydedildi.

Askeri polisin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü, sonuçların incelenmek üzere Askeri Savcıya sunulacağı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonunun adının açıklanmasını istemeyen askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, söz konusu asker hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Maariv gazetesi dün, Gazze'de yıkılmış bir evin içinde, İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Kach hareketine dair sloganların yazılı olduğu duvarın önünde açıklamada bulunan yüzü maskeli askerin videosunu yayınlamıştı.

Söz konusu askerin videoda, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz." dediği görülmüştü.

Savunma Bakanı'ndan istifa etmesini isteyen asker, "Senin savaşı kazanman, bizi komuta etmen ya da emir vermen mümkün değil. Sana (Gallant) söylüyorum; zafer kazanamazsak 100 bin yedek asker burada kalacak. Buradan hiçbir yere ayrılmayacağız ve İsraillileri ordumuzun himayesi altında Gazze'ye gelmeye çağıracağız. Tek bir lidere kulak vereceğiz. O da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi) değil sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'dur." diye konuşmuştu.

"Filistinlilerin tümünü öldürme" kastıyla konuşan İsrail askeri, "Bizi öldürmek isteyen herkesi ve Gazze'deki asker kardeşlerimizin başlarını ezen tüm küçük çocukları öldürmek istiyoruz. Bunlardan hiçbiri canlı kalmayacak ve sen Sayın Gallant, bunu yapamazsın. Şimdi sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim; ya sicilini değiştirir ve bizim zafer istediğimizin farkına varırsın ya da sadece Başbakan'ın ve zafer kazanmamız gerektiğini söyleyenlerin peşinden gideriz." ifadesini kullanmıştı.

Gazeteye göre, söz konusu video ordu içinde büyük şok etkisi yarattı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Telegram hesabından söz konusu askerin videosunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Savunma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli asker istifa tehdidinde bulundu ve görevden alındı - Son Dakika

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