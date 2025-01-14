İsrailli Askerlerden Talep: Esir Takası Olmazsa Göreve Devam Etmeyecekler - Son Dakika
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İsrailli Askerlerden Talep: Esir Takası Olmazsa Göreve Devam Etmeyecekler

200 İsrailli asker, Hamas ile esir takası olmazsa Gazze'deki askeri görevlerine devam etmeyeceklerini bildirdi.

14.01.2025 14:46
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İsrailli 200 asker, Hamas ile esir takası anlaşması yapılmazsa, Gazze Şeridi'ndeki "askeri görevlerine devam etmeyeceklerini" açıkladı.

Ordudaki bir grup yedek askerin başlattığı "kaçırılan askerler için" isimli girişim kapsamında hazırlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderilen mektup, Ekim 2024'ten beri internet sitesinde elektronik imzaya açıldı.

Sitede yer alan bilgiye göre, mektubu 200 askerin yanı sıra binlerce sivil imzaladı.

Söz konusu mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Biz yedek ve düzenli askerler ile subaylar olarak bu şartlarda (göreve) devam edemeyeceğimizi beyan ederiz. Gazze'deki savaş kaçırılan kardeşlerimizi idama mahkum ediyor. 7 Ekim 2023'teki saldırının ardından derhal savaşmaya ve Gazze'de tutulan rehineleri kurtarmaya gönüllü olduk.

Artık Gazze'deki savaşın devam etmesinin yalnızca rehinelerin dönüşünün gecikmesi anlamına gelmiyor aynı zamanda onların hayatlarını da riske atıyor. İsrail ordusunun bombardımanında ölenlerin sayısı askeri operasyonlarda kurtarılanlardan çok daha fazla."

Askerlerin "Eğer İsrail hükümeti yolunu değiştirmez ve esirlerin evlerine geri döndürülmesi için bir anlaşma sağlamaya çalışmazsa göreve devam etmeyeceklerini" dile getirdiği mektupta, İsrail hükümetine "hayattaki rehinelerin kurtarılması için hemen bir anlaşmanın imzalanması" çağrısı yapıldı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Askerlerden Talep: Esir Takası Olmazsa Göreve Devam Etmeyecekler - Son Dakika

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