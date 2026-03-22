İsrailli Bakan'dan Alman Büyükelçiye Tepki - Son Dakika
İsrailli Bakan'dan Alman Büyükelçiye Tepki

22.03.2026 21:34
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Seibert'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını sorgulayan Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert'e tepki gösterdi.

Alman Büyükelçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'de yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin köylere saldırdığını söyledi.

Seibert, "Öfke ve üzüntü dolu bir gün. Kuzeyde Hizbullah tarafından öldürülen bir çiftçi, güney ve orta kesimde İran füzeleriyle yaralanan yüzlerce kişi ve paralel bir gerçeklikte, kendi içlerinden birinin trajik ve soruşturulacak ölümünün ardından Filistin köylerinde yerleşimcilerin şiddet olayları yaşanması." ifadelerini kullandı.

Alman Büyükelçinin paylaşımına tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetinin dile getirilmesinden rahatsız olduğunu aktararak, "Büyükelçi Seibert, Filistinlileri gündeme getirmeden İsraillilere yönelik saldırıları kınamakta çok zorlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saar, dün trafik kazasında öldüğü ortaya çıkan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillinin, bir Filistinli tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Seibert'i bir Yahudi'nin öldürülmesini kınamamakla suçladı.

İsrailli Bakan, "Yakında yeni bir büyükelçinin göreve başlayıp İsrail-Almanya ilişkilerini güçlendirecek olması sevindirici." ifadesini kullandı.

Dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli ile Filistinli bir kişinin karıştığı trafik kazasında Yahudi yerleşimci ölmüştü.

Bu olayın ardından, Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti ve çevresinde Filistinlilerin beldelerine saldırılar düzenlemiş, evlerini ve araçlarını kundaklamış, çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan'dan Alman Büyükelçiye Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrailli Bakan'dan Alman Büyükelçiye Tepki - Son Dakika
