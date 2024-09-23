İsrailli Bakan'dan Lübnan İçin 'Tampon Bölge' Önerisi

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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede "tampon bölge" oluşturulması önerisinde bulundu.

Chikli, sosyal medya hesabından İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Lübnan yönetiminin ülkenin güneyinde "egemenliğini sağlayamadığını" iddia eden Chikli, "İsrail ordusunun bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, yayımladığı haritayla Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede İsrail ordusunun "kontrolünde bir tampon bölge" kurulması önerisi yaptı.

Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili de olan Chikli, kurulmasını istediği "tampon bölgede" yaşayan Lübnanlıların ise bölgeden sürülmesini savundu.

İsrail yönetimi, son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde "tampon bölge" kurulması önerisini dillendirmeye başladı.

Yerel basında çıkan haberde, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in Hizbullah ile gerilim zirveye çıkmadan önce yapılan kapalı bir toplantıda Lübnan'ın güneyinde "tampon bölge" kurulmasını önerdiği aktarılmıştı.