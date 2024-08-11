İsrailli Bakan, Hamas'la Ateşkes Yerine Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İsrailli Bakan, Hamas'la Ateşkes Yerine Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı Yaptı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

11.08.2024 13:41
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" diye konuştu.

Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

"Ateşkes yerine Gazze toprakları işgal ederek göç teşvik edilmeli"

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Netanyahu'nun, hükümetinin düşmesi anlamına gelse bile ABD baskısı altında Hamas'la anlaşmaya varmaya devam ettiğini yazdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki gün, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söylemişti.

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz." diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan, Hamas'la Ateşkes Yerine Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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