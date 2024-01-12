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İsrailli bakanlar arasında güvenlik ve istihbarat zafiyeti tartışması - Son Dakika
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İsrailli bakanlar arasında güvenlik ve istihbarat zafiyeti tartışması

İsrailli bakanlar arasında Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, güvenlik ve istihbarat zafiyeti ile medyaya bilgi sızdırılması konularında sert tartışmalar yaşandı. Kabine toplantısında Savunma Bakanı Yoav Galant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ile Askeri Konsey Bakanı Benny Gantz arasında gerilim yaşandı. Tartışmalar sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müdahale ettiği ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in patlamış mısır benzetmesi yaptığı belirtildi.

İsrailli bakanlar arasında güvenlik ve istihbarat zafiyeti tartışması
12.01.2024 - 23:15,
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İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar konusunda güvenlik ve istihbarat zafiyeti ile medyaya bilgi sızdırılması konusunda tartıştı.

Yediot Ahronot gazetesinde kabine toplantısında bakanlar arasında yaşanan tartışmalara ilişkin habere yer verildi.

Buna göre çarşamba akşamı düzenlenen kabine toplantısında, Savunma Bakanı Yoav Galant ile Filistinlilere karşı provokatif eylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ile Askeri Konsey Bakanı Benny Gantz arasında sert tartışmalar yaşandı.

İlk tartışmanın Amsalem'in, Gantz'ı toplantılardaki müzakereleri medyaya sızdırmakla suçlamasıyla başladığı, Gantz'ın ise hakındaki bu iddialara karşı, "medyaya bilgi sızdırmadığı ve yalan makinesine başvurmaya hazır olduğu" cevabını verdiği kaydedildi.

Bunun üzerine Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayağa kalktığı ve bu tartışmayı durdurmaya çalıştığı belirtilen haberde, bu söz dalaşının ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Savunma Bakanı Gallant arasında keskin bir tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmalar üzerine Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "Ah! "Gösteri başladı ve şimdi patlamış mısırı çıkaracağım. Bir torba patlamış mısır çıkardım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Haberde, Ben-Gvir ve Gallant'ın birbirlerine, güvenlik zafiyeti ve istihbarat bildirimlerini dikkate almama konusunda şiddetli eleştiriler yönelttiği ve sözlü çatışma yaşandığı kaydedildi.

Ben Gvir'in, Gallant'a "Çok sayıda 'terörist' Refah'ta (Gazze Şeridi'nin güneyinde) saklanıyor ve orada da çalışmanın zamanı geldi." dediği, Gallant'ın ise "Daha önce Refah'a gittiniz mi?" sorusunu yönelttiği, Ben-Gvir'in de "Gazze'de siz yokken defalarda orada bulundum. Hafife almayı durdurmanın vakti geldi." diyerek tepki gösterdiği anlatıldı.

Daha sonra Galant'ın ise Ben-Gvir'e "Sizi duyduk." cevabını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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