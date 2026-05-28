İsrailli Baskınlar Nablus'ta Devam Ediyor

28.05.2026 11:07
İsrailliler, Nablus'ta Filistinlilere ait dini mekanlara baskın yaptı, saldırılarda ölümler artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait dini mekanlara baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli, Kurban Bayramı'na rağmen İsrail askerlerinin koruması altında kentteki Avarta köyüne baskın yaptı.

İsraillilerin dini mekanlara yaptıkları baskında ve işgalde, sabahın erken saatlerine kadar çeşitli "dini ritüeller" gerçekleştirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

