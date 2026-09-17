İsrailli Büyükelçi Danon, Türk askerinin Suriye'deki varlığına dair soruyu yanıtsız bıraktı

İsrailli Büyükelçi Danon, Türk askerinin Suriye'deki varlığına dair soruyu yanıtsız bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığının Şam'ın onayıyla olduğu hatırlatmasına karşılık veremedi. Danon, BMGK öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin varlığına karşı çıkmayan konseyi eleştirirken, AA muhabirinin sorusuna "Hiçbir açıklamam yok" yanıtını verdi.
BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığına karşı çıkan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, bu durumun Suriye hükümetinin rızası dahilinde olduğu hatırlatması karşısında suskun kaldı.
Danon, Suriye'yi görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Suriye'den İsrail'e yönelik tehdit olduğunu ve bu nedenle ülkenin güneyini "tampon" olarak işgal ettiklerini savunan Danon, "Bugün bu tampon bölge hakkında (BMGK'de) çok fazla eleştiri duyacağız." dedi.
Danon, Türkiye'nin askerinin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına işaret ederek BMGK'nin buna karşı çıkmamasından yakındı.
AA muhabirinin, "Suriye hükümetinin, Türk askeri varlığından rahatsız olmamasını, İsrail'i ise 'işgalci' olarak nitelendirmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna ise Danon, "Hiçbir açıklamam yok." diye karşılık verdi.
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