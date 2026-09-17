İsrailli Büyükelçi Danon, Türk askerinin Suriye'deki varlığına dair soruyu yanıtsız bıraktı

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığına karşı çıkan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, bu durumun Suriye hükümetinin rızası dahilinde olduğu hatırlatması karşısında suskun kaldı.

Danon, Suriye'yi görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'den İsrail'e yönelik tehdit olduğunu ve bu nedenle ülkenin güneyini "tampon" olarak işgal ettiklerini savunan Danon, "Bugün bu tampon bölge hakkında (BMGK'de) çok fazla eleştiri duyacağız." dedi.

Danon, Türkiye'nin askerinin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına işaret ederek BMGK'nin buna karşı çıkmamasından yakındı.

AA muhabirinin, "Suriye hükümetinin, Türk askeri varlığından rahatsız olmamasını, İsrail'i ise 'işgalci' olarak nitelendirmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna ise Danon, "Hiçbir açıklamam yok." diye karşılık verdi.