İsrailli emekli Tümgeneral: Hamas hala Gazze tünellerinin yüzde 80'ini kontrol ediyor - Son Dakika
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İsrailli emekli Tümgeneral: Hamas hala Gazze tünellerinin yüzde 80'ini kontrol ediyor

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 80'ini hala kontrol ettiğini belirtti. Brik, İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve ordunun zayıfladığını savundu. Ayrıca Hamas'ın ölü ve yaralı savaşçılarını değiştirme süreci yürüttüğünü ve İsrail'in BM nezdinde kara listeye girdiğini vurguladı. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

24.06.2024 17:21
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 80'ini hala kontrol ettiğini belirtti.

İsrail'in "Maariv" gazetesi için kaleme aldığı yazıda Brik, " Tel Aviv'in Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan Doğu'nun Batı'dan uzak olduğu kadar uzak olduğunu" belirtti.

Brik, "Amacını yitiren savaşta geçen her gün, yeteneklerimizi yıpratıyor ve ülkemizi eziyor. Ordu çöküyor, İsrail'in ekonomisi çöküyor, dünyayla iletişimimizi kaybediyoruz ve ulusal gücümüz ciddi şekilde zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Brik, İsrail ordusunun kara gücünün aylardır aralıksız savaşan, ölüm ve yaralanmalarla ağır bedeller ödeyen birliklerin yerini dolduramadığı için zayıfladığını savundu.

İsrailli emekli General, İsrail ordusunun yaşanan eksiklik nedeniyle bulunduğu bölgelerden çekildiğini ve baskın yaparak saldırılara devam ettiğini kaydetti.

Brik ayrıca "Hamas'ın Gazze'deki tünellerin hala yüzde 80'ini kontrol ettiğini, İsrail askerlerinin çekildiği topraklara tekrar geri döndüğünü" belirtti.

Hamas'ın ölü ve yaralı savaşçılarını değiştirme süreci yürüttüğüne, on binlerce savaşçıyla normal savaşma boyutunu koruduğuna dikkati çeken Brik, İsrail'in ise çocukları öldürerek Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kara listeye girdiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli emekli Tümgeneral: Hamas hala Gazze tünellerinin yüzde 80'ini kontrol ediyor - Son Dakika

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