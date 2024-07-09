İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail Gazze'de zafer kazanamaz - Son Dakika
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İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail Gazze'de zafer kazanamaz

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı zafer kazanamayacağını belirterek, Tel Aviv'e yenilgiyi kabul etme çağrısında bulundu. Brik, İsrail'in hala tünel kentinde kalan Hamas'ı durduramadığını ve savaşın İsrail'in aleyhine boyutuyla tekrar tekrar yaşandığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun belirlediği hedeflere ulaşılamadığı ve savaşın zafer getirmeyeceği değerlendiriliyor. Brik, İsrail'in Hamas'ı mağlup edemeyeceğini ve savaşı sürdürmenin daha acı verici bir yenilgiye yol açacağını belirtti.

09.07.2024 16:09
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı zafer kazanamayacağını belirterek, Tel Aviv'e yenilgiyi kabul etme çağrısında bulundu.

Brik, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Gazze'de savaşmaya devam ediyoruz, işgal ettiğimiz topraklara defalarca saldırıyoruz, anlamsız baskınlar yapıyoruz ve bunun bedelini kanla ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun binaları yıkmayı başardığını ve "hala tünel kentinde kalan Hamas'ı" durduramadığını belirten Brik, "Hamas'tan ölenlerin yerinin gençlerle doldurulmasıyla savaşın İsrail'in aleyhine, boyutuyla tekrar tekrar yaşandığını" kaydetti.

"İsrail'in, gerekli insan gücüne sahip olmadığı için hedeflerinden bir tanesini bile gerçekleştirmeyi başaramayacağını" savunan Brik, İsrail ordusunun Hamas'a karşı zafer kazanamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, Tel Aviv yönetimine yenilgiyi kabul etme çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Gazze'ye yönelik saldırılar için "Hamas'ın ortadan kaldırılması, mahkumların serbest bırakılması ve Tel Aviv'in mutlak güvenliğinin sağlanması" şeklinde 3 temel hedef belirlemişti. Saldırıların onuncu ayına girilmesine rağmen ordunun bunların hiçbirine ulaşamadığı değerlendiriliyor.

Emekli general Brik, yazısında, "İsrail, Hamas'ı mağlup edemeyecek ve artık kaybettiğimizi kabul etmenin zamanı geldi çünkü savaşı sürdürmek zafer getirmeyecek. Tam tersine İsrail'in yenilgisi daha acı verici olacak" ifadelerini kullandı.

Brik, 24 Haziran'da İsrail'in Maariv gazetesi için kaleme aldığı yazıda da "Tel Aviv'in Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan Doğu'nun Batı'dan uzak olduğu kadar uzak olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail Gazze'de zafer kazanamaz - Son Dakika

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