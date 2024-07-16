İsrailli Esir Aileleri, Netanyahu'dan Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması İmzalamasını İstiyor - Son Dakika
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İsrailli Esir Aileleri, Netanyahu'dan Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması İmzalamasını İstiyor

İsrailli esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinden önce esir takası ve ateşkes anlaşması yapmasını talep ediyor. Gazze'de tutulan İsrailli kadın esir askerlerin aileleri, Netanyahu'ya seslenerek, Washington ziyareti öncesi anlaşmayı imzalaması çağrısında bulundu. ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma için Washington'a gidecek Netanyahu'nun, ailelerin taleplerine yanıt vermediği belirtiliyor.

16.07.2024 22:47
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İsrailli esir aileleri, bu ay sonunda ABD'yi ziyaret edecek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, esir takası ve ateşkes anlaşması yapmadan Washington'a gitmemesi gerektiğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esir askerlerin aileleri, çocuklarının Gazze'ye götürüldükten sonra çekilmiş fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştıkları bir etkinlikte Netanyahu'ya seslenerek, Washington ziyareti öncesi esir takası anlaşmasını imzalaması çağrısında bulundu.

Gazze'de esir tutulan İsrailli asker Naama'nın annesi Ayelet Levy, Netanyahu'ya hitaben, "Önce anlaşma, sonra seyahat edebilirsiniz. Gösterişli gezilerin zamanı değil." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma için Washington'a gidecek Netanyahu'nun, kendisine eşlik etmesi teklifinde bulunduğunu söyleyen Levy, "Ben de katılamayacağımı izah ettim." dedi.

Gazze'de tutulan esir asker Agam'ın babası Shlomi Berger, Netanyahu'ya seslenerek "Lütfen Washington'a gitmeden önce bir anlaşma imzala." çağrısında bulundu.

Esir asker Liri'nin annesi Shira Albag da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kendilerine anlaşmaya çok yaklaşıldığı konusunda bilgi verdiğini kaydederek "Şimdi (anlaşma) imzalama zamanı. Netanyahu, bize söz verdin ve şimdi o sözü yerine getirme zamanı." diye çağrı yaptı.

Netanyahu'dan, Washington ziyareti öncesi toplantı talep eden Albag, "En azından bize bu kadarını borçlusunuz." ifadesini kullandı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, 24 Temmuz'da ortak oturumda hitap etmesi için davet etmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Esir Aileleri, Netanyahu'dan Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması İmzalamasını İstiyor - Son Dakika

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