İsrailli Esir Ailelerinden Katz'a Tepki - Son Dakika
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İsrailli Esir Ailelerinden Katz'a Tepki

Esir yakınları, yakınlarının adını göremeyince Savunma Bakanı Katz'a sert eleştirilerde bulundu.

14.01.2025 16:17
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İsrailli esir aileleri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde görüşülen ilk serbest bırakılacak esirler listesinde yakınlarının adını göremeyince Savunma Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin Savunma Bakanı Katz'ın yaptığı sunum esir yakınlarının sert eleştirileri nedeniyle yarıda kaldı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden birinin annesi, kızının ismini listede göremeyince Katz'a, "Kızım nerede? Neden listede adı yok?" diye bağırdı.

Bir diğer İsrailli esir yakını Hana Cohen de "Burada yaşamaya devam edemezsiniz. Bugün konuşmana izin vermeyeceğim. Buradan git ve para hakkında konuşmak yerine bana kızımı getir." sözleriyle Katz'a seslendi.

Katz'ın, hükümetin tüm esirlerin geri getirileceğini vurgulamasının ardından Cohen, "Taahhüt mü? Kaç yıl daha?" ifadelerini kullandı.

Cohen, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından "Esirler ve Kayıp Kişiler Koordinatörü" olarak atanan emekli Tuğgeneral Gal Hirsch'in kendisine her şeyin önceden müzakere edilmiş bir listeye göre yapıldığını söylediğini öne sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat ise Katz'ın sözünü keserek, "Burada esirlerin seçiminden sorumlu, 70 esirin Gazze'de terk edilmesinden sorumlu bir adam oturuyor." dedi.

Komite toplantısı yarım saat erken erken sona ererken Katz, kendisine sert eleştirilerde bulunan bazı aile üyelerine sarılmaya çalıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Esir Ailelerinden Katz'a Tepki - Son Dakika

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