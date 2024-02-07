İsrailli esirlerden \'kurtarılacak esir kalmayacak\' uyarısı

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İsrail ve Hamas arasında müzakere edilen ateşkes ve karşılıklı esir takasına karşı Başbakan Binyamin Netanyahu'dan saldırılara devam edileceği mesajı gelmesi üzerine Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirler "kurtarılacak esir kalmayacak" uyarısı yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, serbest bırakılan 5 İsrailli esir ortak basın toplantısı düzenledi.

Adina Moshe gözyaşları içinde Netanyahu'ya seslenerek, "Size tekrar sesleniyorum Sayın Netanyahu, her şey sizin elinizde, bunu yapabilecek olan sizsiniz ve korkarım, eğer bu yolda devam ederseniz, artık kurtarılacak esir kalmayacak." dedi.

"Esirleri geri getiremezsek, bu İsrail'i sonsuza kadar lekeleyecektir"

Serbest bırakılan esirlerden Aloni Cunio, esirleri geri getirememenin bedelinin ağır olacağını belirtti.

Cunio, "Ancak bunu (esirlerin geri getirilmesi) yapmazsak, bu İsrail'i sonsuza kadar lekeleyecektir." ifadesini kullandı.

Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli esir Sahar Calderon ise hala Gazze'de esir tutulan babası Ofer için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Babasının 124 gündür esaret altında olduğunu belirten Calderon, "Yaşıyor ve nefes alıyor olabilirim ama ruhum öldürüldü." dedi.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemiş, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

Ayrıca Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Hamas'ın elinde 136 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.