İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması istiyor

TEL İsrail'in 71 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, dün 3 esirin İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi üzerine Binyamin Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını istiyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv'de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail'de çağrıları artırdı.

"ABD Başkanı ile görüşmek daha kolay"

Meydanda toplanan esir aileleri, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin hükümetten bir plan sunmasını beklediklerini duyurdu.

Oğlu Itay Chen (19) Gazze'de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

Savaş Kabinesi'nin ve Başbakan Netanyahu'nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay." diye konuştu.

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD'de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu.

Kardeşi Gazze'de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas'la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.

Esir yakını Inbal Zach da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok." dedi.

Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı." ifadelerini kullandı.