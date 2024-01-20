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İsrailli esirlerin serbest bırakılması için çağrı - Son Dakika
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İsrailli esirlerin serbest bırakılması için çağrı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürdüğü süre boyunca tutulan Itay Saversky'nin kardeşi Merav, İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için saldırıların durması ve takas için anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Saversky, Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin dönmesi arasında çelişki olduğunu belirterek, savaşın durmasını ve esir takası konusunda anlaşma yapılmasını istedi. Gazze'deki çatışmalarda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması için çağrı
20.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:31
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tutulan Itay Saversky'nin kardeşi Merav, İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için saldırıların durması ve takas için anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Kanal 12 televizyonuna konuşan Saversky, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin açıkladığı "savaşa yönelik hedeflerin çeliştiğini" söyledi.

Saversky, "Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin dönmesi aynı çizgide değil, çatışma rehineleri riske atarak ölümüne yol açıyor." dedi.

"Savaşın durmasını" ve esir takası konusunda anlaşma yapılmasını isteyen Saversky, "Kaçırılanların dönmesinin öncelikleri olduğunu söylediler. Eğer değilse, bunca zaman bize yalan söylediler. Bize yalan söyledikleri ve bizi feda ettikleri bir gerçek. Eğer kaçırılanları geri getiremiyorlarsa, doğruyu söylemeliler." ifadelerini kullandı.

Tüm İsraillilere çağrıda bulunan Saversky, "Netanyahu'nun evinin önünde yapılan protestoya katılın ve bağırın" diyerek, herkesi eyleme davet etti.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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