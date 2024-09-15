İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'ya Saldırı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker eşliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok köy ve beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerle saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, asker koruması altında gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Umm Safa köyüne baskın düzenledi.

İsraillilerin Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açması sonucu yaralananlar oldu.

Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah da yaptığı açıklamada, İsrail askerleri himayesinde onlarca İsrailli gaspçıların Umm Safa köyüne saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenledi.

Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail askerleri ayrıca, Nablus'un güneyindeki üç belde ile El Halil kentine bağlı bazı beldelere de baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 159'u çocuk 703 Filistinli hayatını kaybetti.