İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'ya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'ya Saldırı

İsrail askerleri eşliğinde köylere baskın düzenleyen gaspçılar, Filistinlilere saldırdı.

15.09.2024 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker eşliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok köy ve beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerle saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, asker koruması altında gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Umm Safa köyüne baskın düzenledi.

İsraillilerin Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açması sonucu yaralananlar oldu.

Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah da yaptığı açıklamada, İsrail askerleri himayesinde onlarca İsrailli gaspçıların Umm Safa köyüne saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenledi.

Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail askerleri ayrıca, Nablus'un güneyindeki üç belde ile El Halil kentine bağlı bazı beldelere de baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 159'u çocuk 703 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'ya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'ya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement