İsrailli Hahamlar Mescid-i Aksa'ya Baskınları Finanse Etme Kararını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli Hahamlar Mescid-i Aksa'ya Baskınları Finanse Etme Kararını Reddetti

İsrail'deki 30 haham, hükümetin Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararını reddettiklerini açıkladı. Mektupta, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık olduğu belirtilerek, baskınların mevcut statüyü değiştirmeyeceği vurgulandı.

28.08.2024 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli 30 hahamın, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararını reddettiklerini açıkladı.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, "Dini Siyonizm Hareketi" mensubu 30 haham tarafından İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu'ya gönderilen mektubu yayımladı.

Miras Bakanlığının Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme niyetinin konuşulduğuna dikkati çekilen mektupta, "Hahambaşıların, asırlar boyunca ibadet için dahi Heykel Dağı'na (Mescid-i Aksa) girişleri yasaklıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Miras Bakanı Eliyahu'nun dedesi eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun Mescid-i Aksa'ya girmenin yasak olduğu yönünde fetva verenlerden olduğu hatırlatılan mektupta, "Heykel Dağı'na girmek, kutsallığına saygısızlık endişelerine yol açıyor. Bilgeler de bunun Tevrat'taki ihlallerin en zoru olduğunu söylerler." denildi.

Mescid-i Aksa'ya baskınların mevcut statüyü hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine işaret edilen mektupta, nitekim Aksa'nın bir yerleşim yeri veya seyahat turlarının yapıldığı bir yer olmadığına vurgu yapıldı.

Mektupta, "Deden eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun yolunda giderek, Bakanlığın Heykel Dağı'na turları başlatma yönündeki planını iptal edeceğine güvenimiz tamdır." sözlerine yer verildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'da 26 Ağustos'ta yer alan haberde, İsrail'in ilk kez "İsrail Miras Bakanlığı aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya rehberli turları finanse edeceği" belirtilmişti.

İsrail Miras Bakanlığının, söz konusu "turları" düzenlemek için polis onayı almak üzere aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ofisiyle temasa geçtiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Hahamlar Mescid-i Aksa'ya Baskınları Finanse Etme Kararını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:22 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Malazgirt’te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Malazgirt'te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 05:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli Hahamlar Mescid-i Aksa'ya Baskınları Finanse Etme Kararını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement