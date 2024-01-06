İsrailli Hamas uzmanı: Hamas hala zayıflık ve geri çekilme göstermiyor

İsrailli Hamas uzmanı Guy Aviad, Filistinli direniş hareketinde, "halen zayıflık ve geri çekilme" yönünde bir işaret görülmediğini belirtti.

Kanal 12 televizyonuna konuşan Aviad, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, Hamas'ın durumuna ve İsrailli esirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Şu anda Hamas'tan hala zayıflık ve geri çekilme yönünde bir işaret yok." diyen Aviad, Hamas'ın mevcut durumda "mutlu ve birlik içerisinde" olduğunu ifade etti.

Hamas'ın "tamamen bir ateşkes olmadığı müddetçe müzakereleri kabul etmeyeceği" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Aviad, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar'ın yerinin bilinmediğini kaydetti.

Sinvar'ın "Gazze'nin herhangi bir yerinde" olabileceğini ve yerin altında "yüzlerce kilometre tünel" bulunduğunu dile getiren Aviad, "Görünen o ki diğer taraf kendine güveniyor." şeklinde konuştu.

İsrail'de "Hamas uzmanı" olarak tanınan Guy Aviad'ın "Terör Siyaseti" ve "Hamas Sözlüğü" adlı kitapları bulunuyor.