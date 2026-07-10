İsrailli İşgalcilerden Filistinlilere Saldırı - Son Dakika
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İsrailli İşgalcilerden Filistinlilere Saldırı

10.07.2026 10:35
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Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin saldırısında 2'si çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerinde Filistinlilere saldırılarında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim yerlerinde ikamet eden ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre gruplar halinde hareket eden İsrailli işgalciler, Nablus kentinin En-Nasariyye, El-Bazan ve Gumas bölgelerine baskın düzenledi.

İsrailli işgalciler, Gumas'ta Ziraat Odası binasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ait tarım arazilerine girerek zarar verdi.

El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesine de baskın düzenleyen İsrailli işgalciler, İsrail askerleri korumasında ve köpeklerle Filistinli İbrahim İsmail Fenun ve ailesine saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsraillilerin Mesafir Yatta'daki saldırısında 2'si çocuk, 4'ü kadın, biri yaşlı bir adam olmak üzere 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye nakledildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere, arazilerine ve mülklerine yönelik saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

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