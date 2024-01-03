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İsrailli yazar, Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze'ye atılacak füzeyi eleştirdi - Son Dakika
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İsrailli yazar, Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze'ye atılacak füzeyi eleştirdi

İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzeyi imzalamasını eleştirdi. Ahituv, Herzog'un bu füzenin Gazze'de doğan küçük çocukları öldürebileceğini düşünmediğini ifade etti.

İsrailli yazar, Cumhurbaşkanı Herzog\'un Gazze\'ye atılacak füzeyi eleştirdi
03.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:22
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İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzeyi imzalamasını, "Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan küçük çocukları öldürebileceği gelmedi mi?" ifadeleriyle eleştirdi.

Ahituv, İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan makalesinde, geçen hafta sosyal medyada paylaşılan Cumhurbaşkanı Herzog'un, Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzenin üzerine "Sana güveniyorum" notuyla imza düştüğünü gösteren fotoğrafı eleştirdi.

Cumhurbaşkanının herhangi bir partiye mensup olmadan ulusal simge, siyasetin üstünde birleştirici bir kişi olması gerektiğini belirten Ahituv, bu nedenle bu fotoğrafın rahatsız edici olduğunu, milliyetçiliğin boyutunu gösterdiğini ifade etti.

"Dünyanın gözünde İsrail'in bu savaşta işlediği en büyük suçu temsil eden, Gazze'de yıkıma ve masumların öldürülmesine neden olan ölümcül bir mühimmatı imzalamak nasıl bir siyasettir?" ifadelerini kullanan Ahituv, şunları kaydetti:

"Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı şu anda büyümek için dünyanın en kötü yeri Gazze'de doğmak olan küçük çocukları yaralama ve öldürme potansiyeline sahip olduğu gelmedi mi?"

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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