İsrailli muhalif Golan, Netanyahu'nun güvenlik krizi çıkaracağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli muhalif Golan, Netanyahu'nun güvenlik krizi çıkaracağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için güvenlik krizi çıkaracağını belirtti. Golan, Netanyahu'yu Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı engellemekle suçladı.

İsrail'de muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, parlamento seçimleri sonrası İran'a olası saldırılara işaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için "güvenlik krizi" çıkaracağını belirtti.

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, Başbakan Netanyahu'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.

Golan, Netanyahu'nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak" amacıyla planladığının altını çizdi.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria'da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, "Netanyahu, İsrail seçmeninin iradesini diktatöryal bir yaklaşımla görmezden gelerek, iktidar devrini engellemek amacıyla ülkeyi bir güvenlik krizine ve olağanüstü hale sürüklemekten çekinmeyecek. Hükümetin kurulmasında gecikilen her dakika, Netanyahu'nun bizi yeni bir güvenlik felaketine doğru sürüklediği ekstra bir dakikadır. Kaybedecek vaktimiz yok. İsrail'in güvenliği her türlü hesabın üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:08:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrailli muhalif Golan, Netanyahu'nun güvenlik krizi çıkaracağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android