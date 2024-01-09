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İsrailli sağcı Bakan'dan ABD Dışişleri Bakanı'na: "Hamas'a karşı büyük sopayı kullanma zamanı" - Son Dakika
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İsrailli sağcı Bakan'dan ABD Dışişleri Bakanı'na: "Hamas'a karşı büyük sopayı kullanma zamanı"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Orta Doğu ziyaretine çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "büyük sopayı kullanması" yönünde öneride bulundu.

İsrailli sağcı Bakan\'dan ABD Dışişleri Bakanı\'na: "Hamas\'a karşı büyük sopayı kullanma zamanı"
09.01.2024 - 20:00,
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Orta Doğu ziyaretine çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "büyük sopayı kullanması" yönünde öneride bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan Blinken, Hamas ile yumuşak konuşulacak zaman değil, büyük sopayı kullanma zamanı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Theodore Roosevelt, "Yumuşak konuşur ve büyük bir sopa taşırsan ileriye gidersin" sözüne atıf yapan Ben-Gvir'in ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "diplomasiyi bırakmak" şeklinde yorumlanarak tepkiyle karşılandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, İsrailli KAN Bet Radyosu'na 7 Ocak'taki konuşmasında, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesini çözüm olarak gördüğünü ve bölgede yeni yerleşim birimleri kurmaları gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA
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