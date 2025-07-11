İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında Muhammed Rizk Hüseyin eş-Şelebi'nin (23) İsraillilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şelebi'nin gerçek mermiyle göğsünden vurulduğu ve saatlerce kan kaybettiği kaydedildi.

Saldırgan İsrailliler Sincil'de daha önce de bir Filistinliyi darbederek öldürmüştü. Böylece İsraillilerin söz konusu kasabaya yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 2'ye yükseldi.