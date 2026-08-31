İsrailli Saldırı: Kadın ve Çocuklar Darbedildi - Son Dakika
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İsrailli Saldırı: Kadın ve Çocuklar Darbedildi

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Burka köyünde İsrailliler, kadın ve çocuklara baskın düzenledi, gençleri alıkoydu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne baskın düzenleyerek kadın ve çocukları darbettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre bir grup İsrailli, doğu yönünden köye gelerek bir eve baskın düzenledi ve içerideki kadın ve çocukları darbetti.

Askerler de İsraillileri korumak için bölgeye gelerek söz konusu evin etrafında toplanan bazı gençleri alıkoydu.

Bir başka İsrailli grup ise köye batı yönünden gelerek araba hurdalığı ile koyun ağılını yakmaya çalıştı.

Burka köyü, İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırı: Kadın ve Çocuklar Darbedildi - Son Dakika

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