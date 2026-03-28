İsrailli Saldırılar: 4 Gözaltı, Bir Çocuk Darbedildi

28.03.2026 22:33
El Halil'de İsraillilerin saldırılarında bir çocuk darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı.

EL İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde 4 kişiyi gözaltına aldığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de bir çocuğu darbettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesafir Yatta'da 16 yaşındaki bir çocuk saldırgan İsrailliler tarafından darbedildi.

Bölgedeki aktivistlerden alınan bilgiye göre ise saldırgan İsrailliler Mesafir Yatta'ya bağlı Şağb el-Batm köyünde Filistinli bir ailenin evine biber gazıyla saldırdı. Olayda bir bedevi ile yabancı bir aktivist biber gazıyla yaralandı.

İsrailliler, Mesafir Yatta'ya bağlı Ebu Şubban bölgesinde çobanlara saldırdı, İsrail askerleri de ardından 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

