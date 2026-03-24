İsrailli Saldırılar: 5 Filistinli Yaralandı

24.03.2026 12:35
Beytüllahim'de İsrailli saldırganlar, Filistinli işçileri araçlarıyla ezdi, eylemler devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde araçlarıyla ezdiği Filistinli 5 işçi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Beytüllahim'de bir İsrailli, aracını Vadi Fukin köyü yakınlarında Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 4 Filistinli işçinin üzerine sürdü. Saldırıda söz konusu işçiler yaralandı.

Bir başka olayda ise yine bir İsrailli, aracıyla bir Filistinliyi ezdi. İsrail polisi olay öncesinde söz konusu Filistinliye ateş açarak ayağından yaraladı. Yaralı işçi tedavi için Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca İsrail güçleri, Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 5 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de bir evi ateşe verdi

El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde ise bir ev, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını belgeleyen aktivist Fuad Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli saldırganların Masafer Yatta'daki köy ve topluluklara yönelik kışkırtıcı eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Amur, Tuvani köyünde Filistinlilere ait bir evi ateşe veren İsrailli saldırganların, evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıklarını aktardı.

Kaynak: AA

