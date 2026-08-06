İsrailli Subay Lübnan'da Öldürüldü - Son Dakika
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İsrailli Subay Lübnan'da Öldürüldü

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El Halil'den açıklanan haberle bir İsrailli subayın Lübnan'da öldüğü bildirildi. Olayda iki asker de hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'in kuzeyinde yer alan "Gush Etzion" Yahudi Yerleşim Konseyi, Lübnan'ın güneyindeki saldırılar sırasında binbaşı rütbesindeki bir İsrailli subayın öldüğünü açıkladı.

Konseyden yapılan açıklamada, "Nokdim" Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden 34 yaşındaki Binbaşı Harel Bernstock'un Lübnan'da öldüğü belirtildi ancak olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail basınında da dün Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun bölgesinde bir İsrail gücünü hedef alan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 35. Tugay'a bağlı 28. Yedek Taburu'ndan iki İsrail askerinin öldüğü, dört askerin de yaralandığı bilgisi yer almıştı.

Haberlerde, patlamanın birlik içinde ölü ve yaralılara yol açtığı, ağır yaralanan dört askerin askeri helikopterlerle Rambam Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarılmıştı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail ordusu olayın detaylarını açıklamazken, durumu Hizbullah tarafından gerçekleştirilen "ciddi bir ihlal" olarak nitelendirmekle yetinmişti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, dün, Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail hava saldırılarında Tebnin beldesinde bir Lübnan vatandaşı hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mansouri beldesinden bazı aileler ise İsrail'in tahliye uyarısının ardından evlerini terk etti.

Sahadaki bu gelişmeler, Lübnan ile İsrail arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ABD arabuluculuğunda yürütülen ve perşembe gününe kadar sürmesi planlanan dolaylı müzakerelerin ikinci gün oturumlarının tamamlandığı bir döneme denk geldi.

Söz konusu müzakereler, İsrail ihlallerinin devam etmesine rağmen Beyrut ve Tel Aviv'in 26 Haziran'da imzaladığı "çerçeve mutabakatı" kapsamında yürütülüyor.

Anlaşma, Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve silahlı grupların silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngörüyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da sürdürdüğü askeri operasyonlarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 250 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Subay Lübnan'da Öldürüldü - Son Dakika

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