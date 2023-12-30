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İsrailli Tarihçi: Hamas Saldırısı İsrail'in Siyonizm Başarısızlığını Gösterdi - Son Dakika
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İsrailli Tarihçi: Hamas Saldırısı İsrail'in Siyonizm Başarısızlığını Gösterdi

İsrailli tarihçi Moshe Zimmermann, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının, İsrail'in siyonizm ideolojisinin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti. Zimmermann, Aksa Tufanı saldırısının sonuçlarını, siyonizm ideolojisinin geldiği noktayı ve İsrail sorununa ilişkin çözüm yollarını değerlendirdi. Zimmermann, saldırının siyonizm ideolojisinin başarısız olduğunu ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in eleştirilere karşı antisemitizm kartını kullandığını ve aşırı sağcılara yönelik eleştirileri nedeniyle kendisi hakkında soruşturmalar açıldığını belirtti.

İsrailli Tarihçi: Hamas Saldırısı İsrail\'in Siyonizm Başarısızlığını Gösterdi
30.12.2023 - 16:45,
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İsrailli tarihçi Moshe Zimmermann, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısının, İsrail'in siyonizm ideolojisinin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Haaretz gazetesine özel mülakat veren Zimmermann, Aksa Tufanı saldırısının sonuçlarını, Tel Aviv yönetiminin izlediği siyonizm ideolojisinin geldiği noktayı ve İsrail sorununa ilişkin çözüm yollarını değerlendirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillilerin güvenlik duygusunu ortadan kaldırdığını kaydeden Zimmermann, "Yahudi devletinde ve siyonist devlette Yahudilere karşı bir pogrom gerçekleştiğinde bu hem devlet hem de siyonizmin kendi başarısızlıklarına tanıklık ettiğinin göstergesidir. Çünkü siyonist bir devletin kurulmasının altında yatan fikir, diasporadaki Yahudilerin içinde bulunduğu durumun (Nazilerin Yahudilere zulmü) önlenmesiydi." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, İsrail- Filistin çatışmasında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken İsrailli tarihçi, saldırının siyonizm ideolojisinin başarısız olduğunu ortaya koyduğu yorumunu yaptı.

Zimmermann, siyonizmin İsrail-Filistin meselesinin çözümü olmadığının altını çizerek, "Yahudi halkının tam bir güvensizlik içinde yaşadığı bir duruma geliyoruz ve bu ilk kez olmuyor. Bunun ötesinde İsrail'in diaspora Yahudilerinin güvenliğinin azalmasına neden olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu siyonist çözüm çok eksik." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin-İsrail arasındaki sorunlar için uluslararası toplum tarafından da desteklenen ancak Tel Aviv yönetiminin yanaşmadığı iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini ifade eden Zimmermann, şöyle devam etti:

"Şu anda umutsuz ve tamamen saçma görünse de iki devletli çözümün mantıksal bir sonuç olması gerektiği açık. Bunun alternatifi ya bizim Filistinlilere karşı Nazi benzeri bir eylemde bulunmamız ya da Filistinlilerin bunu yapmasıdır."

"İsrail, küstahça her eleştiriyi 'antisemitist' olarak damgalıyor"

İsrail'in kendisini "küstahça" Yahudi halkının temsilcisi olarak göstermeye çalıştığını ve hükümetin İsrail'e yönelik her eleştiriyi "antisemitist" olarak damgaladığına işaret eden Zimmermann, "İşin püf noktası bu. İsrail, her eleştiriyi antisemitizm olarak yorumlayarak bunu istismar ediyor." dedi.

İsrail'in nereye doğru gittiğini anlamak için Almanya'da Nazilerin ortaya çıktığı 1930'lara bakılması gerektiğini belirten Zimmermann, İsrail'deki aşırı sağcılara yönelik eleştirileri sırasında Nazi Almanyası ile İsrail'de meydana gelen olaylar arasında gözlemlediği benzerliklere dikkati çekmesi nedeniyle hakkında soruşturmalar açıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Aksa Tufanı, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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