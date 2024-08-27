İsrailli Tümgeneral: İsrail ordusu parçalara ayrıldı, ateşkes müzakereleri çökebilir

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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde başarısızlığa uğrayarak parçalara ayrıldığını ve ateşkes müzakerelerinin çökmesinin Tel Aviv yönetimini "uçuruma" sürükleyeceğini belirtti.

İsrailli eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesi için "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail ordusunu parçalara ayırdı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Brik, İsrail ordusunun siyasi kademenin belirlediği "Hamas'ı yok etmek" hedefini gerçekleştirmede başarısız olduğunu yazdı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "uygunsuz davranış ve operasyonel disiplinsizlik nedeniyle" Gazze'deki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Ateşkes anlaşmasına ilişkin Brik, şunları aktardı:

"İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz."

İsrailli yetkililer "yollarını kaybettiler"

Brik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutarak, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli eski Tümgeneral, Netanyahu, Gallant ve Halevi'yi "binden fazla İsraillinin ölümü, yüzlercesinin kaçırılması, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yüz binden fazla kişinin yerinden edilmesi, Hamas ve Hizbullah ile yıpratma savaşına girilmesinden de" sorumlu tuttu.

Brik, bu 3 İsrailli yetkilinin Orta Doğu'da gerilimi artırarak çok alanlı bir savaşa yol açabileceklerine dikkati çekerek, "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde ve halkın çeşitli kesimleri arasında nefretin artmasında sorumlulukları var." ifadesine yer verdi.

Gazze'de savaşan İsrailli asker ve komutanlarla konuştuğunu söyleyen Brik, onların kendisine, "Hamas ile nadiren yüz yüze savaşıyoruz, çete savaşı veriyorlar. Hamas üyeleri tünellerden çıkarak tanklarımıza ve zırhlı araçlarımıza tanksavar roketiyle saldırıyor. İsrail ordusunun tarama yaptığı evlere tuzaklar ve patlayıcılar yerleştirip, tünellerde tekrar kayboluyorlar." dediğini yazdı.

Brik, İsrail askerlerinin kendisine, "İsrail Ordu Sözcüsü (Daniel Hagari) ile askeri alanı takip eden muhabirlerin medyada Hamas ile yüz yüze zorlu çatışmalara girildiğine ve çok sayıda üyesinin öldürüldüğüne ilişkin söylediklerinin asılsız" olduğunu aktardığını belirtti.

İsrail'de büyük bir hastane müdüründen "korkunç açıklamalar"

Brik, ölü ve yaralı İsrail askerlerinin getirildiği ve ismini vermediği büyük bir hastanenin genel müdürünün son günlerde kendisine "korkunç açıklamalar" yaptığını aktardı.

İsrailli eski Tümgeneral, söz konusu hastane müdürünün, "Askerler arasında ölen ve yaralananların yüzde 90'ından fazlası evlerde arama yaparken patlayıcı ve bubi tuzaklarıyla, antitank roketleriyle veya dost ateşiyle öldü, yüzde 10'dan azı ise yüz yüze çatışma hayatını kaybetti." dediğini belirtti.

Gazze Şeridi'ni karadan işgal sürecine girişen İsrail ordusu ile başta Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kassam Tugayları, sık sık İsrail ordusuna ait zırhlı araçların antitank roketleriyle ve Gazze'deki binalar giren İsrail askerlerinin bubi tuzaklarıyla hedef alındığını duyuruyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 476 Filistinli öldü, 93 bin 647 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.