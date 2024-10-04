İsrailli turistler, Rodos Adası'nda düzenlenen Filistin'e destek eylemine katılanlara küfür edip tehditler savurdu.
Yunan basınında çıkan haberlere göre, dün akşam Rodos Adası'nda Filistin'e destek eylemi düzenlendi.
Ada'daki İsrailli turistler, eylemcilere küfür ve tehditlerle sözlü saldırıda bulundu.
Yaklaşık 20 kişilik İsrailli turist, eylemi dağıtmak istedi ancak eylemciler buna müsaade etmedi.
Son Dakika › Güncel › İsrailli Turistlerden Rodos'ta Eylemcilere Saldırı - Son Dakika
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