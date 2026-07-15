İsrailli Vekil Filistin Okuluna Baskın Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Vekil Filistin Okuluna Baskın Düzenledi

15.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zvi Sukkot, Doğu Kudüs'teki Filistin okulunun tabelasını tahrip etti, provokasyonlarına devam ediyor.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenleyerek okul tabelasını tahrip etti.

İsrail Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Sukkot, Eski Şehir'deki Darül Eytam (Yetimler Yurdu) Lisesi'ne baskın düzenleyerek, üzerinde Filistin bayrağı bulunan okul tabelasını parçaladığı görüntüleri dün sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim veren tarihi okulun tabelasını yerinden sökerek parçalayan Sukkot, "Bu okulu ve Kudüs'teki tüm Filistin yönetimi okullarını kapatacağız. Bu, var olmayan bir devletin bayrağı. Burada yalnızca İsrail var." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki aşırı sağcı isimlerden Sukkot, Ummul Fehm ve Rahat gibi Filistin kentlerine giderek okullara provokatif baskınlar düzenlemesiyle sık sık gündeme geliyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs'te işgalci güç olan İsrail'in Filistinlilere ait eğitim, sağlık ve kültürel kurumlarına müdahale yetkisi bulunmuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Vekil Filistin Okuluna Baskın Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:42:57. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrailli Vekil Filistin Okuluna Baskın Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.