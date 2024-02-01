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İsrailli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yeni bir kaçak yerleşim birimi kurdu - Son Dakika
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İsrailli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yeni bir kaçak yerleşim birimi kurdu

İsrailli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria\'da yeni bir kaçak yerleşim birimi kurdu

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kenti yakınlarında yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu. Yerleşim biriminin köy arazileri üzerinde kurulduğu belirtilirken, yerleşimcilerin geniş arazileri kontrol ederek bölgede daha önce kurulan yerleşim yerlerine bağlamayı amaçladığı ifade edildi. Filistin halkının özel mülkiyeti olan arazilerin kontrol edildiği ve yerleşimcilerin İsrail ordusunun desteğiyle bin dönüme yakın araziyi kontrol ettiği aktarıldı. Filistinli çiftçilerin tarlalarına gitmelerine engel olunduğu ve köye girişlerin İsrail ordu güçleri ve yerleşimciler tarafından kapatıldığı belirtildi. İsrail'deki sivil toplum kuruluşu Peace Now Hareketi'nin raporuna göre, Gazze saldırılarından faydalanarak Batı Şeria'da yeni yerler ele geçiren Yahudi yerleşimcilerin faaliyetlerinde artış yaşandığı vurgulandı. Kaçak yerleşim birimleri, İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul ediliyor.

01.02.2024 16:17
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İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kenti yakınlarında yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu.
El-Bire'nin doğusundaki Burka'nın Köy Meclisi Başkanı Sail Kenan, AA'ya yaptığı açıklamada, "bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin köy arazileri üzerinde kaçak yerleşim birimi kurduğunu" belirtti.
Yeni yerleşim biriminin köyün batısında yer aldığını aktaran Kenan, "İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin geniş arazileri kontrol ederek bunları bölgede birkaç yıl önce kurulan yerleşim yerlerine bağlamayı amaçladığını" ifade etti.
Sözkonusu arazilerin Filistin halkının özel mülkiyeti olduğunu ve tapularının bulunduğunu ifade eden Kenan, "yerleşimcilerin, İsrail ordusunun desteği ve korumasıyla bin dönüme yakın araziyi kontrol ettiğini" aktardı.
Yerel yetkili, köylerinin yıllardır hedef alındığını ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler ile İsrail ordusu tarafından yapılan taciz ve saldırılarda artış olduğuna işaret etti.
Filistinli çiftçilerin tarlalarına gitmelerine engel olunduğunu aktaran Kenan, köye girişlerin de İsrail ordu güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından kapatıldığını dile getirdi.
İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, 5 Ocak'ta yayımladığı raporda, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığını ve Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yeni yerler ele geçirmek için Gazze saldırılarından faydalandığını belirtmişti.
Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı
Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.
Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.
Gecekondu yerleşim birimlerindeki Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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