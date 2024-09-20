İsrailli Yerleşimciler Filistinlilere Saldırdı

Güncel

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilinde Filistinlilere ait koyunlara el koydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu tarafından korunan bir grup silahlı yerleşimci, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil iline bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Haberde, silahlı yerleşimcilerin, Filistinli Ali Sabah ve Abdulmuhsin Reşid'in ailelerini alıkoyarak evlerinde ve ağıllarında arama yaptığı, eşyalarını dağıtıp tahrip ettiği ve çok sayıda koyuna el koyduğu kaydedildi.

Filistinliler, "İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerini yoğunlaştırmaya yönelik resmi çabaların bir parçası olarak Filistinlilere ve onların mülklerine saldıran yerleşimcilere karşı hoşgörülü davrandığını" söylüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten sonraki yerleşimci saldırıları "19 Filistinlinin ölümüne, 785'ten fazla kişinin yaralanmasına ve 28 Bedevi topluluğunun yerinden edilmesine" yol açtı.

İsrail'in verilerine göre Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde 720 binden fazla yerleşimci yaşıyor.