İsrailli Yerleşimciler Ramallah'ta Yeni Çadırlar Kurdu - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimciler Ramallah'ta Yeni Çadırlar Kurdu

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İsrailliler, Ramallah'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurarak Filistin topraklarını gasbediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yeni bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli grupların, Ramallah kentinin kuzeybatısında yer alan Vadi Zeytun bölgesinde çadırlar kurarak yeni bir yasa dışı yerleşim yeri için Filistin topraklarını gasbetme girişiminde bulundukları??????? belirtildi.

İsraillilerin bu girişimlerinde başarılı olmaları halinde bölgedeki yasa dışı yerleşim yerleri sayısının 6'ya çıkacağı aktarılan haberde, fanatik Yahudilerin Filistinli vatandaşlara yönelik artırdıkları saldırılar çerçevesinde bu adımları attıkları ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde yaşıyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Ramallah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yerleşimciler Ramallah'ta Yeni Çadırlar Kurdu - Son Dakika

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