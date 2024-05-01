İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800'ü aştığını bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da durumun kötüleştiğini ve saldırıların can kaybına yol açtığını belirtti. İsrailli yerleşimciler ve İsrail güçleri tarafından 30'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve onlarca ev ile 12 bin ağaç ve fidanın zarar gördüğü ifade edildi. Gazze'ye yardım dağıtımı konusunda ise kısıtlamaların sürdüğü bilgisi verildi.

01.05.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800'ü aştığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da durumun kötüleştiğinin altını çizdi.

Dujarric, 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800'ü aştığını, bunların can kaybına yol açtığını bildirdi.

İsrailli yerleşimciler ve İsrail güçleri tarafından 30'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydeden Dujarric, 500'e yakın kişinin yaralandığını ifade etti.

Dujarric, aynı zamanda onlarca ev ile 12 bin ağaç ve fidanın zarar gördüğünü aktardı.

Gazze'ye yardım dağıtımı konusunda kısıtlamaların sürdüğüne işaret eden Dujarric, "Nisan ayında İsrailli yetkililer insani yardım misyonlarının çeyreğine engel olurken, yüzde 10'unu reddetti." bilgisini verdi.

Dujarric, BM'nin olumlu ve olumsuz senaryolara karşı hazırlık yaptığını belirterek, ateşkes olması halinde yardım dağıtımının kolaylaşacağını söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Kudüs, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 20:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement