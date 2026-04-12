İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

12.04.2026 13:18
Batı Şeria'da Deyir Carir köyünde İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateşte bir Filistinli öldü.

RAMALLAH, 12 Nisan (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü Batı Şeria'da Ramallah kentine bağlı Deyir Carir köyünde İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, köyün yerleşimcilerin saldırısına uğradığı sırada 23 yaşındaki Ali Hamadneh'in vurulduğunu bildirdi. Sırtından ve göğsünden yaralanan Hamadneh, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, bir grup İsrailli yerleşimcinin köyün girişine gelerek Filistinlilere ateş açtığını, ardından İsrail ordusunun bölgeye girerek köyün girişini kapattığını aktardı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gerginlik artıyor. 2 Nisan'da yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, mart ayında 100'den fazla toplulukta 200'ün üzerinde İsrailli yerleşimci saldırısı kaydedildi. Günde yaklaşık altı olaya denk gelen bu saldırılar can kaybına ve maddi hasara neden oldu.

2025 tarihli bir BM raporuna göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde 700.000'den fazla İsrailli, yaklaşık 3,3 milyon Filistinli ile birlikte yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
