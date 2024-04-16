Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu iki Filistinli öldü

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RAMALLAH, 16 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu en az iki Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, öldürülen kişilerin 30 yaşındaki Abdulrahman Maher Bani Fadel ve 21 yaşındaki Mohammed Ashraf Bani Jame olduğunu belirtti.

Akraba köyünün yetkilisi Salah Beni Cabir, köydeki Hirbet El-Tavil banliyösünde onlarca yerleşimcinin bir grup Filistinliye "saldırdığını" ve gerçek mermilerle ateş açarak iki Filistinliyi öldürüp, üç kişiyi de yaraladığını kaydetti.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 468 Filistinliyi öldürürken, 4.800'den fazla Filistinliyi de yaraladı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 700.000'den fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. Buralarda kurulan yerleşimler ise uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor.