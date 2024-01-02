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İsrailli yetkili: Hamas liderine suikasta karşı Hizbullah'tan büyük bir misilleme bekleniyor - Son Dakika
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İsrailli yetkili: Hamas liderine suikasta karşı Hizbullah'tan büyük bir misilleme bekleniyor

İsrailli bir yetkili, hükümetin, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikasta karşı Lübnan Hizbullah'ından gelecek 'büyük bir misillemeye' hazırlandığını söyledi. İsrail hükümeti resmi bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Aruri'nin öldürülmesinin ardından 'İsrail'in tüm cephelerde Hizbullah'a karşılık vermeye hazırlandığı' belirtildi.

İsrailli yetkili: Hamas liderine suikasta karşı Hizbullah\'tan büyük bir misilleme bekleniyor
02.01.2024 - 22:23,
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İsrailli bir yetkili, hükümetin, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikasta karşı Lübnan Hizbullah'ından gelecek "büyük bir misillemeye" hazırlandığını söyledi.

İsrail'in İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail hükümetinin Aruri'nin öldürülmesinin ardından, İsrail'e uzun menzilli füzelerin atılması da dahil "Hizbullah'tan gelecek büyük bir misillemeye hazırlandığı" belirtildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Aruri'nin öldürülmesinin ardından "İsrail'in tüm cephelerde Hizbullah'a karşılık vermeye hazırlandığı" belirtildi.

Aruri'nin öldürülmesine ilişkin haberde, "İsrail'de suikastın sorumluluğunu üstlenmeden şunu söylüyorlar; üst düzey Hamas yetkilisini kim öldürdüyse, bir tepki olacağını hesaba katmış ve her türlü olasılığa hazırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Gazze'de İsrail saldırılarının ardından nelerin yapılacağının ele alınacağı, güvenlik ve siyasi konuların görüşüleceği kabine toplantısının iptal edildiğine dikkati çekildi.

Kabine toplantısı yerine, Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı merkezinde savaş konseyi toplantısının yapılacağı haberde aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, bakanlardan, Aruri'nin öldürülmesine ilişkin yorum yapmamalarını istediğini öne sürdü.

Haberde, "İsrail, Aruri suikastının ardından Hizbullah'ın tepkisine hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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